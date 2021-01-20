В США угрожают взорвать здание Верховного суда

Верховный суд Соединенных Штатов эвакуируют из-за угрозы взрыва.
Об этом в Twitter написал корреспондент NBC Марк Сегрейвс.
Позже он уточнил, что в здании суда не нашли взрывного устройства.
CNN со ссылкой на источник пишет, что в учреждение действительно поступило сообщение с угрозой взрыва, однако его сотрудников не эвакуировали.
Отметим, что здание суда находится в непосредственной близости от от Капитолия США, где избранный президент Джо Байден примет присягу менее чем через час.
Как сообщалось ранее, спустя несколько часов после вступления в должность 46-й президент США Джо Байден подпишет несколько указов, меморандумов и директив, "чтобы обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией" его предшественника Дональда Трампа.
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