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В США фармацевт намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

1 января, 11:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он намеренно неправильно хранил вакцину

В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, полиция штата Висконсин арестовала его.

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Об этом сообщает местный телеканал WBAY.

"Бывший сотрудник признался, что намеренно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен", - заявили в полиции.

Фармацевта поместили под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

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Отметим, что не первый случай порчи вакцины в США. Ранее медработник намеренно испортил около 500 доз. Он нарушил режим хранения – достал упаковки из холодильника и не положил их обратно.

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Как сообщалось ранее, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 . Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС .

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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