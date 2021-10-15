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В США госпитализировали экс-президента Билла Клинтона

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 октября, 04:42
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Бывший глава государства попал в медучреждение с инфекцией
У Билла Клинтона диагностировали инфекцию/Коллаж: Сегодня
У Билла Клинтона диагностировали инфекцию/Коллаж: Сегодня

В Соединенных Штатах Америки госпитализировали бывшего президента Билла Клинтона. Известно, что у политика — заражение крови.

Об этом сообщает CNN.

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Детали госпитализации

Представитель политика Анджел Урена отметил, что Билл Клинтон попал в больницу с инфекцией, но не с коронавирусом. Он добавил, что 42-й президент США идет на поправку и находится в хорошем настроении.

Что диагностировали

По данным информационного агентства ТАСС, у Билла Клинтона диагностировали сепсис — заражение крови. Ему прописали курс антибиотиков.

О политике

По информации Википедии, Билл Клинтон — 42-й президент Соединенных Штатов Америки с 1993 года по 2001 год. Он также был губернатором штата Арканзас в течение 12 лет.

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Билл Клинтон — третий самый молодой президент США после Теодора Рузвельта и Джона Кеннеди. Отметился секс-скандалом с участием практикантки Моники Левински. Клинтон был подвергнут процедуре импичмента Палатой представителей США, но оправдан затем Сенатом 19 декабря 1998 года из-за того, что солгал под присягой об отсутствии интимных отношений с Левински.

За президентства Клинтона в 1994 году был подписан Будапештский меморандум о неядерном статусе Украины.

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