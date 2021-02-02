В США Hollywood переименовали на Hollyboob: видео

Шестерых хулиганов задержали, но уже очень скоро отпустили

Полиция американского Лос-Анджелеса задержала группу людей, которые изменили одну из визитных карточек города и всего штата Калифорния – они превратили знак Hollywood в Hollyboob.

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Об этом, ссылаясь на полицию штата, сообщает Los Angeles Times.

Шестеро человек – пятеро мужчин и одна женщина – были задержаны, когда уже спускались обратно по склону горы Маунт-Ли к шоссе Малхолланд Драйв.

Впрочем, их отпустили на свободу, предъявив обвинения только в незаконном проникновении на частную территорию, поскольку они не повредили надпись, а просто прикрыли определенные буквы брезентом.

"Вандализма не было, поскольку знак не поврежден", – констатировал капитан полиции Лос-Анджелеса Стив Лурье.

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Молодые люди объяснили свой поступок попыткой привлечь общественное внимание к проблематике рака груди, обыграв слово "boob" (в переводе с английского – "грудь").

Некоторые из них выложили снимки со своим "творением":

Фото: twitter.com/JuliaRose_33, twitter.com/JoogSquad

Напомним, что в 2017 году неизвестные завесили баннерами две буквы на знаменитой надписи Hollywood, тем самым превратив ее в Hollyweed.

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