В США хотели похитить губернатора Мичигана и устроить переворот в штате

ФБР предотвратило похищение, задержаны шесть человек

Федеральное бюро расследований США предотвратило заговор с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер из ее загородного дома.

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Об этом сообщила газета Detroit News со ссылкой на представителей американской спецслужбы.

По их словам, заговор предполагал насильственное свержение правительства. При этом несколько членов преступной группы говорили об убийстве "тиранов" и "взятии" действующего губернатора, отметил агент ФБР в письменных показаниях для суда.

Расследование инициировали в начале 2020 года, когда через соцсети ФБР узнало, что несколько человек обсуждали насильственное свержение правительств и правоохранительных органов нескольких штатов.

"Они говорили о создании общества, которое следовало бы Биллю о правах США, — написал агент ФБР. — Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретчен Уитмер".

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Агентство Reuters сообщает, что арестованы шесть человек – Адам Фокс, Барри Крофт, Тай Гарбин, Калеб Фрэнкс, Дэниел Харрис и Брэндон Казерта. По словам прокурора США по Западному округу Мичигана Эндрю Бирджа, им грозит пожизненное тюремное заключение.

Мятежники связаны с группировкой Wolverine Watchmen ("Стражи росомахи", Мичиган неформально называют штатом росомах. — Ред.), и сейчас они находятся под стражей в связи с подозрением в попытке "разжечь гражданскую войну" и заговоре по похищению губернатора.

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