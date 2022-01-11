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В США хотят сделать Украину страной "НАТО+": что это значит

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 января, 17:04
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Конгрессмены придумали, как Украине предоставить права стран – членов Альянса
В Конгрессе США есть группа лоббистов особого статуса Украины в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В Конгрессе США есть группа лоббистов особого статуса Украины в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На фоне агрессивных действий России по отношению к Украине американские политики ищут варианты, как предоставить Украине защиту в рамках НАТО, пусть она и не является пока полноценным членом Альянса. Группа конгрессменов США разработала законопроект, который позволяет существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. Для Украины даже придумали новый статус – "НАТО-плюс".

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Что известно

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством – спонсором терроризма.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – считает ведущий республиканец в комитете по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который является инициатором законопроекта.

Что дает новый статус

  • Разработчики документа считают, что он обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у наших границ.
  • Законопроект предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток – 2", чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.
  • Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством – спонсором терроризма.
  • Он предусматривает выделение 155 миллионов долларов СМИ на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – заявил член Палаты представителей Майк Роджерс.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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