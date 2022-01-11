В США хотят сделать Украину страной "НАТО+": что это значит

Конгрессмены придумали, как Украине предоставить права стран – членов Альянса

В Конгрессе США есть группа лоббистов особого статуса Украины в НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На фоне агрессивных действий России по отношению к Украине американские политики ищут варианты, как предоставить Украине защиту в рамках НАТО, пусть она и не является пока полноценным членом Альянса. Группа конгрессменов США разработала законопроект, который позволяет существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. Для Украины даже придумали новый статус – "НАТО-плюс".

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Что известно

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством – спонсором терроризма.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – считает ведущий республиканец в комитете по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который является инициатором законопроекта.

Что дает новый статус

Разработчики документа считают, что он обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у наших границ.

Законопроект предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток – 2", чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством – спонсором терроризма.

Он предусматривает выделение 155 миллионов долларов СМИ на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – заявил член Палаты представителей Майк Роджерс.

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