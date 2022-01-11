В США хотят сделать Украину страной "НАТО+": что это значит

На фоне агрессивных действий России по отношению к Украине американские политики ищут варианты, как предоставить Украине защиту в рамках НАТО, пусть она и не является пока полноценным членом Альянса. Группа конгрессменов США разработала законопроект, который позволяет существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. Для Украины даже придумали новый статус – "НАТО-плюс".
Об этом сообщает "Голос Америки".
Что известно
Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством – спонсором терроризма.
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"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – считает ведущий республиканец в комитете по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол, который является инициатором законопроекта.
Что дает новый статус
- Разработчики документа считают, что он обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у наших границ.
- Законопроект предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода "Северный поток – 2", чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.
- Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством – спонсором терроризма.
- Он предусматривает выделение 155 миллионов долларов СМИ на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.
"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – заявил член Палаты представителей Майк Роджерс.
Обстановка
- Как известно, администрация Белого дома считает, что Украине еще далеко до членства в НАТО. Об этом недавно напомнил российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что Альянс не пойдет на компромисс с Москвой и не пожертвует членством Украины в военно-политическом блоке. Однако также считает, что Украина пока не может вступить в организацию.
- Но и Украина не стоит на месте, изыскивая варианты, как стать ближе к Организации Североатлантического договора.
- Например, в 2019 году Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса страны.