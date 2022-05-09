В США хотят увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin

Фирма ожидает увеличения спроса на продукцию

В США ожидают увеличения спроса на Javelin и после войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Производитель оружия Lockheed Martin Corp хочет почти вдвое увеличить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые помогли Украине противостоять российскому вторжению.

Об этом сообщил генеральный директор Джеймс Тайкле, пишет Reuters.

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Комплексы Javelin

Цель Тайкле состоит в том, чтобы увеличить объем производства до 4000 комплексов в год с 2100 в год в настоящее время. По его словам, увеличение объемов производства займет еще пару лет.

Как отмечается, после вторжения России в Украину США в срочном порядке отправили нашей стране оружие на сумму 3,4 миллиарда долларов, включая ракеты Javelin, а также гаубицы, зенитные системы Stinger, боеприпасы и бронежилеты.

"Мы можем начать "нагреваться" сейчас и немедленно наращивать производство", – сказал Тайкле, отметив, что фирма ожидает увеличения спроса на "превосходные системы в достаточно большом количестве".

Он также заявил, что ожидает увеличения спроса на продукцию после войны в Украине из-за угроз со стороны РФ и Китая.

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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 41 млн. долларов США). Также он анонсировал новые санкции против РФ.

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