В США искусственный интеллект заменил второго пилота во время "ракетного удара"

Военно-воздушные силы США впервые в истории испытали искусственный интеллект в условном боевом полете военного самолета.

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Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Алгоритм под названием ARTUμ выступил в роли помощника пилота, которую во время обычного полета выполняет человек. Во время разведывательной миссии 15 декабря АІ выполнял все то, что делает второй пилот U-2 — отвечал за тактическую навигацию и успешно обнаруживал вражеские пусковые установки.

Первый пилот управлял самолетом, координировал работу систем и следил за возможным нападением вражеской авиации.

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По словам представителя американского ведомства Уильяма Ропера, специалисты работали три года над разработкой ARTUμ.

"Установление искусственного интеллекта в управлении военной системой США впервые открыло новые возможности в объединении людей и машин на основе алгоритма", – добавил он.

Напомним, бразильская авиакомпания Gol Linhas Aereas заявила, что первой в мире возобновляет коммерческие полеты на скандальных авиалайнерах Boeing 737 Max, которые разрешили вернуть в эксплуатацию. Ранее у этих самолетов обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Первый полет запланирован на 9 декабря.

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