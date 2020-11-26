В США испытали новейшую ядерную бомбу: секретное видео попало в сеть

Американские военные испытали истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II и учились сбрасывать новейшую ядерную авиабомбу В61-12.

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Как сообщили в государственной экспериментальной лаборатории "Сандия", испытания проходили на секретном полигоне Тонопа в штате Невада еще в августе.

Это стало первым подробным заявлением об испытании этой авиабомбы. Военные утверждают, что все системы самолета, в том числе механическая, электрическая, а также взаимодействие с бомбой, показали успешные результаты.

В испытаниях участвовал имитатор бомбы В61-12, которая является 375-килограммовым корректируемым высокоточным снарядом мощностью порядка 50 килотонн. Бомба оборудована инерциально-спутниковой системой наведения, а ее обновленная хвостовая часть с рулями позволила отказаться от старой парашютной системы.

Самолет сбросил снаряд, осуществляя полет на сверхзвуковой скорости на высоте 10 500 футов (3 200 метров). Цель она "поразила" за 42 секунды.

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Напомним, ранее в этом году Пентагон озвучил планы США развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России.

Также в этом году в СМИ просочилась информация о том, что США скрывали модернизацию своего ядерного оружия, которое дислоцировано в Германии.

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