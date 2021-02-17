В США из-за снежного шторма погибли около 30 человек, среди них дети

В Техасе на несколько дней пропал свет

В США в шести штатах из-за сильных морозов погибли 29 человек.

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По информации местных властей, смерти подтверждены в штатах Техас, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Орегон и Теннесси, передает Тhe New York Times.

Отмечается, что большинство смертей связаны с ДТП, отравлением угарным газом, обморожениями и в результате несчастных случаев.

Из-за зимних штормов миллионы людей по всему Техасу провели три дня без света и тепла, а многие без воды.

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Напомним, в Германии несколько суток бушевала непогода. Сначала зимний шторм пришел на север и запад страны, после чего обрушился на восточные и южные районы.

Напомним, снегопады и метели накрыли север Европы – в Нидерландах сильнейшая за десятилетия метель, в Германии – не ходит транспорт, а британцы вспомнили о "Звере с востока".

А в нескольких областях Украины ограничили движение крупногабаритного транспорта в сторону Киева.

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