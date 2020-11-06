В США из-за выборов протестуют Black lives matter и ЛГБТ-сообщества (фото)

На акции протеста вышли несколько сотен человек

В США на улицы Нью-Йорка на акции протеста вышли движения "Black lives matter" и ЛГБТ-сообщества, которые выступают за честные выборы президента страны.

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Об этом сообщает Republic News.

Протестующие также требуют остановить полицейский произвол. Сотрудники правоохранительных органов США начали задерживать демонстрантов, которые нарушают общественный порядок и блокируют проезжую часть.

По информации СМИ, на акции протеста вышли несколько сотен человек. Из толпы слышны оскорбления в адрес полицейских и кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS В тренде Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

К слову, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что согласно подсчетам законных голосов он победил на выборах в США.

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Больше о выборах президента США читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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