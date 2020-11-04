В США избирателям звонят роботы с призывом оставаться дома и не голосовать

Избирателям предлагают проголосовать в другой день

В США избирателям в нескольких штатах звонили загадочные роботы с призывом оставаться дома в день выборов.

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Об этом сообщила в Twitter генпрокурор штата Дана Нессел.

Она отметила, что избиратели получили автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать в другой день из-за больших очередей на избирательных участках.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что признаков цифрового вмешательства почти не было. Однако в ведомстве предположили, что могут быть и другие действия, направленные на вмешательство в выборы в США.

Ранее компания Microsoft сообщила, что хакеры из России предпринимают активные попытки вмешаться в предстоящие президентские выборы в США.

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Также недавно мы писали о том, что хакеры атаковали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа и временно вывели его из строя.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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