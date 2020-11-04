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В США избирателям звонят роботы с призывом оставаться дома и не голосовать

4 ноября, 00:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Избирателям предлагают проголосовать в другой день

В США избирателям в нескольких штатах звонили загадочные роботы с призывом оставаться дома в день выборов.

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Об этом сообщила в Twitter генпрокурор штата Дана Нессел.

Она отметила, что избиратели получили автоматизированные телефонные звонки с призывом проголосовать в другой день из-за больших очередей на избирательных участках.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что признаков цифрового вмешательства почти не было. Однако в ведомстве предположили, что могут быть и другие действия, направленные на вмешательство в выборы в США.

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы США Дональд Трамп Джо Байден
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