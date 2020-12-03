В США изменили правила карантина после контакта с больным COVID-19

В США сократили рекомендованный период самоизоляции после контакта с больными коронавирусом. Теперь соблюдать карантин рекомендуется до 7 дней в случае, если тест отрицательный и до 10 дней без теста.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Ранее в стране необходимо было соблюдать карантин в течение 14 дней после контакта с больным.
К слову, США по-прежнему лидируют по количеству случаев коронавируса во всем мире. По состоянию на ночь 3 декабря, в стране зафиксировали 13,9 миллионов случаев заражения.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 273 тысяч человек, только за последние сутки – 2610 жертв.
Ранее мы также писали, что Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут одобрить до февраля использование трех-четырех вакцин от коронавируса COVID-19.
Новости "Сегодня" также писали, что в США выразили надежду получить 40 миллионов доз вакцины от коронавируса, однако распределять их будут поэтапно.
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