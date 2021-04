В США Капитолий закрыли на вход и выход из-за "угрозы безопасности": есть пострадавшие (видео)

В Вашингтоне водитель автомобиля попытался протаранить ограждение Капитолия, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщила полиция Капитолия США в Twitter.

Из-за угрозы безопасности здание закрыли на вход и выход. Полиции удалось задержать подозреваемого, однако, как позже стало известно, он скончался.

BREAKING: NBC News Special Report:



At least 2 officers injured, suspect in custody after vehicle tried to ram a barricade at the US Capitol.https://t.co/AbNKnT2PDG