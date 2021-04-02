В США Капитолий закрыли на вход и выход из-за "угрозы безопасности": есть пострадавшие (видео)

В Вашингтоне водитель автомобиля попытался протаранить ограждение Капитолия, пострадали двое полицейских.

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Об этом сообщила полиция Капитолия США в Twitter.

Фото: NBC News

Из-за угрозы безопасности здание закрыли на вход и выход. Полиции удалось задержать подозреваемого, однако, как позже стало известно, он скончался.

Видео: Leigh Ann Caldwell

BREAKING: NBC News Special Report:



At least 2 officers injured, suspect in custody after vehicle tried to ram a barricade at the US Capitol.https://t.co/AbNKnT2PDG — NBC News (@NBCNews) April 2, 2021

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Также в январе этого года сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США, где на тот момент проходила процедура окончательного утверждения результатов выборов.

Десятки человек были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США ввели комендантский час, была привлечена Национальная гвардия.

Позже в СМИ появилась информация о том, как сторонники Трампа планировали штурм Капитолия.

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