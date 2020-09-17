В США столкнулись два строительных крана

В США, где недавно произошел крупный пожар на заводе, случилось еще одно чрезвычайное происшествие.

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В столице Техаса, городе Остин, столкнулись стрелами строительные краны.

В результате аварии пострадало 22 человека. 16 из них медикам пришлось госпитализировать в больницу. Остальным оказали помощь на месте. На место примчалась спасательная служба. Одного из операторов крана пришлось снимать с конструкции целый час. Все это время мужчина провисел на высоте 45 м над землей.

"Краны зацепились друг за друга, но они устойчивы, угрозы падения нет. Дело в том, что электрические провода перепутались. Мы оградили территорию, сейчас там продолжаются инженерные работы", – рассказал пожарник Марк Бридж.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как недавно в Соединенных Штатах Америки во время парада утонуло несколько катеров. Это произошло на озере Трэвис.

Также мы рассказывали о случае, когда 35-летняя бортпроводница Линдси О'Брайен из США перевернулась вверх ногами на борту самолета.

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