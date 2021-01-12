Ламантины за Трампа: в США поиздевались над редким животным (видео)

В американском штате Флорида, который на прошедших в ноябре президентских выборах поддержал республиканца Дональда Трампа, обнаружили ламантина с политической агитацией.

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Об этом сообщает New York Post.

На минувших выходных отдыхавшие на территории парка "Ичетакни-Спрингс" сняли в реке Хомосасса на видео ламантина со странными следами на одной стороне. При ближайшем рассмотрении это оказалось фамилией действующего президента – Trump.

После того, как об этом сообщили властям, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США начала расследование.

Виновникам грозит штраф до 50 тысяч долларов и/или год в тюрьме, поскольку ламантины охраняются федеральным законодательством как исчезающий вид. Поэтому нанесение ущерба этим животным считается федеральным преступлением.

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Фото: REUTERS/Scott Audette

Комментаторы в соцсетях все же отметили, что надпись не была вырезана на теле животного. Кожа этих морских млекопитающих покрыта слоем водорослей и микроорганизмов – вероятно, именно на этом слое и была сделана надпись.

Напомним, что тем временем в Конгрессе готовят новый импичмент для Дональда Трампа. Демократы уже внесли в Палату представителей соответствующую резолюцию в связи с обвинением в "подстрекательстве к мятежу".

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