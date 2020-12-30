В США медбрат заразился коронавирусом после прививки Pfizer

Медицинский сотрудник в Калифорнии сдал тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer и получил положительный результат.

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Об этом сообщает Reuters.

18 декабря 45-летний медбрат, работающий в отделениях интенсивной терапии, написал на своей странице в Facebook, что получил прививку против COVID-19. А журналистам он рассказал, что после укола чувствовал боль в руке, но других симптомов не было.

Через шесть дней состояние мужчины ухудшилось – появился озноб, боль в мышцах и суставах. После Рождества он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

По словам Кристиана Рэмерса, специалиста по инфекционным заболеваниям, для того, чтобы вакцина начала защищать организм, требуется от 10 до 14 дней. Поэтому произошедшее не стало неожиданностью.

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"Эта первая доза, по нашему мнению, дает вам где-то около 50% (защиты), и вам нужна вторая доза, чтобы получить до 95%", – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Германии стартовала кампания массовой вакцинации населения от коронавируса. Более 60 тысяч немцев уже сделали первую прививку препаратом BioNTech/Pfizer.

Также мы писали, что регистрация в Евросоюзе вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZenecа, задерживается.

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