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В США медбрат заразился коронавирусом после прививки Pfizer

30 декабря, 13:14

Виталий Семченко Виталий Семченко

Вирусологи не удивлены

Медицинский сотрудник в Калифорнии сдал тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer и получил положительный результат.

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Об этом сообщает Reuters.

18 декабря 45-летний медбрат, работающий в отделениях интенсивной терапии, написал на своей странице в Facebook, что получил прививку против COVID-19. А журналистам он рассказал, что после укола чувствовал боль в руке, но других симптомов не было.

Через шесть дней состояние мужчины ухудшилось – появился озноб, боль в мышцах и суставах. После Рождества он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

По словам Кристиана Рэмерса, специалиста по инфекционным заболеваниям, для того, чтобы вакцина начала защищать организм, требуется от 10 до 14 дней. Поэтому произошедшее не стало неожиданностью.

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"Эта первая доза, по нашему мнению, дает вам где-то около 50% (защиты), и вам нужна вторая доза, чтобы получить до 95%", – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Германии стартовала кампания массовой вакцинации населения от коронавируса. Более 60 тысяч немцев уже сделали первую прививку препаратом BioNTech/Pfizer.

Также мы писали, что регистрация в Евросоюзе вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZenecа, задерживается.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США вакцина коронавирус Pfizer
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