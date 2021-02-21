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Масочный режим может сохраниться и в 2022 году

21 февраля, 19:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

От масок откажутся при значительном снижении числа заболевших и вакцинации большинства населения

Главный медицинский советник президента США Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи не исключает, что американцам придется придерживаться масочного режима в 2022 году.

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Об этом он сказал CNN.

"Вы знаете, я думаю, что это возможно, и опять же, это действительно зависит от того, что вы подразумеваете под нормальным явлением. Если нормальность означает именно то, что было до того, как это случилось с нами, то я не могу этого предсказать. Я думаю, что у нас будет значительная степень нормальности, помимо того кошмара, через который мы все прошли в прошлом году", - сказал он.

Фаучи подчеркнул важность смягчающих мер для борьбы с агрессивным вирусом и его штаммами, поскольку многие американцы выражают пандемическую усталость. Он отметил, что отказаться от масок можно будет только при значительном снижении числа заболевших и вакцинации подавляющей части населения.

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"Поскольку к концу года наступает осень и зима, я полностью согласен с (президентом Джо Байденом) в том, что мы приближаемся к определенной степени нормальности", – сказал Фаучи,

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Отметим, что Администрация Байдена настаивает на ношении масок более агрессивно, чем администрация Трампа. Президент США призвал американцев не забывать о защите и подписал указ, обязывающий путешественников между штатами носить маски.

Ранее мы сообщали, что с начала пандемии в мире выявлено 111 млн 73 тыс. заражений коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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