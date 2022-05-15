В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете: много погибших и раненых

Убийца транслировал стрельбу в социальной сети

В США мужчина открыл стрельбу в супермаркете, 10 человек погибли. Коллаж "Сегодня"

В субботу днем, 14 мая, в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, мужчина в военной форме открыл огонь и убил 10 человек. Кроме того, трое человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC News.

Реклама

Подробности

Официальные лица заявили, что убийца транслировал стрельбу в социальной сети. По данным источников в правоохранительных органах, один пострадавший находится в критическом состоянии.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья заявил, что подозреваемый 18-летний белый мужчина. Его сразу же арестовали после совершения нападения.

Он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, заявили местные власти. Трое высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов отметили, что подозреваемого зовут Пэйтон Гендрон.

Реклама

"Это чистое зло... прямое преступление на почве расовой ненависти", – заявил на пресс-конференции шериф округа Эри Джон Гарсия.

В Израиле произошла стрельба: есть раненые и погибшие

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке, в результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены, сообщает израильское издание Ynet.

Террористы напали возле автобусной остановки, убив бойцов в штатском, отобрали у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Нападавших ликвидировали на месте.

Реклама

Четверо людей были ранены, их госпитализировали в больницу Гилель Яффе. Пострадавшие 45-летний мужчина и 20-летняя девушка в удовлетворительном состоянии, тяжелые ранения получили двое 20-летних парней. Двое из раненых – полицейские.

Инцидент квалифицировали как теракт. Злоумышленниками оказались жители Умм аль-Фахма.

Ранее мы писали: