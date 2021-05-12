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Не позвали на вечеринку: американец расстрелял семью возлюбленной из-за обиды

12 мая, 12:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за того, что его не позвали на вечеринку, 28-летний Теодоро Масиас застрелил свою девушку и пятерых ее родственников

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В США в штате Колорадо на вечеринке по случаю дня рождения мужчина застрелил шестерых человек. Он был расстроен тем, что его не пригласили.

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Об этом пишет BBC.

28-летний Теодоро Масиас застрелил свою девушку и пятерых ее родственников, а затем покончил с собой. По информации полиции, накануне вечеринки он поссорился с членами семьи своей возлюбленной.

Как выяснилось, пистолет не принадлежал злоумышленнику. Трое детей в возрасте двух, пяти и 11 лет стали свидетелями инцидента.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Также мы писали о том, что в школе американского города Ноксвилл в штате Теннеси произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько человек, включая полицейского, получили ранения. Аналогичный инцидент произошел в городе Пайн-Блафф в Арканзасе. В результате стрельбы был тяжело ранен 15-летний ученик.

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Также в марте в Атланте произошли нападения на три спа-салона, в результате которых восемь человек погибли и один был ранен.

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