В США экстремал залез на крыло самолета и прогулялся по нему (видео)

Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру

В США в международном аэропорту Лас-Вегаса мужчина забрался на крыло самолета авиакомпании Alaska Airlines, который готовился к отлету в Портленд.

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Как сообщает dailymail, на видео, снятом из салона самолета, видно, как мужчина ходит по крылу и пытается вскарабкаться еще выше. Когда к нему подошли сотрудники полиции, нарушитель не удержался и упал на землю.

Мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру.

Власти предполагают, что мужчина страдает психическим расстройством. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. При этом вылет самолета на котором прыгал задержанный пришлось задержать и отправить борт на полную проверку.

Напомним, пассажирка авиалайнера с помощью жвачки, леденца и кофе испортила длинные волосы впереди сидящей девушки, закрывающие ей экран.

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