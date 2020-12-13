В США экстремал залез на крыло самолета и прогулялся по нему (видео)

В США в международном аэропорту Лас-Вегаса мужчина забрался на крыло самолета авиакомпании Alaska Airlines, который готовился к отлету в Портленд.
Как сообщает dailymail, на видео, снятом из салона самолета, видно, как мужчина ходит по крылу и пытается вскарабкаться еще выше. Когда к нему подошли сотрудники полиции, нарушитель не удержался и упал на землю.
Мужчина залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру.
Власти предполагают, что мужчина страдает психическим расстройством. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. При этом вылет самолета на котором прыгал задержанный пришлось задержать и отправить борт на полную проверку.
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