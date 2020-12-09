В США на химзаводе произошел мощный взрыв: фото и видео

Жителей, проживающих в радиусе 40 км от завода, призывают не выходить из дома

В американском штате Западная Вирджиния произошел мощный взрыв на химическом заводе. Пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, произошел взрыв цистерн с метанолом и хлорированным отбеливателем.

Пострадавших уже госпитализировали. Однако об их состоянии пока неизвестно.

Пожар на заводе в США

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Жителей, проживающих в радиусе 40 км от завода, призывают не выходить из дома. Также в этом районе закроют школы.

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Пожар на заводе в США. Фото: REUTERS/PKP

На заводе всего работает 200 человек.

Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на химическом заводе в штате Техас.

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