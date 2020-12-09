Українська
$ 28,08
34,05
  1. Мировые новости
  2. США

В США на химзаводе произошел мощный взрыв: фото и видео

9 декабря, 12:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Жителей, проживающих в радиусе 40 км от завода, призывают не выходить из дома

В американском штате Западная Вирджиния произошел мощный взрыв на химическом заводе. Пострадали, по меньшей мере, четыре человека.

Реклама

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, произошел взрыв цистерн с метанолом и хлорированным отбеливателем.

Пострадавших уже госпитализировали. Однако об их состоянии пока неизвестно.

Пожар на заводе в США
Реклама

Жителей, проживающих в радиусе 40 км от завода, призывают не выходить из дома. Также в этом районе закроют школы.

В тренде
В Иране задержали подозреваемых в убийстве физика-ядерщика

Пожар на заводе в США. Фото: REUTERS/PKP

Пожар на заводе в США. Фото: REUTERS/PKP

На заводе всего работает 200 человек.

Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел на химическом заводе в штате Техас.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США взрыв химзавод
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах
Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектахСША
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19США
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять