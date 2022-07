В США на параде ко Дню независимости произошла стрельба, много погибших и пострадавших (фото, видео)

В Хайленд-парке в пригороде Чикаго произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США. В результате инцидента шесть человек погибли, 24 пострадали.

Об этом сообщает BBC.

Мероприятие срочно прервали через 10 минут после начала, когда прозвучали выстрелы. Городские власти сообщили, что в больницу попали уже по меньшей мере 24 человека.

В полиции заявили, что они все еще ищут белого мужчину 18-20 лет, которого называют "вооруженным и опасным".

Мэр Хайленд-парка заявил, что фестиваль отменен, и попросил людей избегать центра города.

За информацией Reuters, мужчина из мощной винтовки открыл огонь с крыши во время парада.

Highland Park officials said six people have now been confirmed dead, and the suspect is not yet in custody. Officials are urging people to stay indoors pic.twitter.com/qPmspYqkiN