В США на параде ко Дню независимости произошла стрельба, много погибших и пострадавших (фото, видео)

Полиция разыскивает виновника инцидента

В пригороде Чикаго произошла стрельба/Фото: Jim Vondruska/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

В Хайленд-парке в пригороде Чикаго произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США. В результате инцидента шесть человек погибли, 24 пострадали.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

Подробности

Мероприятие срочно прервали через 10 минут после начала, когда прозвучали выстрелы. Городские власти сообщили, что в больницу попали уже по меньшей мере 24 человека.

В полиции заявили, что они все еще ищут белого мужчину 18-20 лет, которого называют "вооруженным и опасным".

Мэр Хайленд-парка заявил, что фестиваль отменен, и попросил людей избегать центра города.

Реклама

За информацией Reuters, мужчина из мощной винтовки открыл огонь с крыши во время парада.

Highland Park officials said six people have now been confirmed dead, and the suspect is not yet in custody. Officials are urging people to stay indoors pic.twitter.com/qPmspYqkiN — Reuters (@Reuters) July 4, 2022

Недавняя стрельба в церкви

В пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс (Калифорния, США) произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.

Реклама

Четверо человек получили тяжелые ранения, еще один человек получил легкие травмы. Известно, что все пострадавшие – взрослые. Их госпитализировали. Один человек погиб.

Стрелка задержали с поличным.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США на вечеринке произошла стрельба. Также мы писали, что в США мужчина открыл огонь в супермаркете.