В США на припаркованные возле домов авто упал самолет – есть жертвы

В четверг, 12 ноября, в США в штате Калифорния на припаркованные возле домов автомобили упал легкомоторный самолет Cessna 172.
По данным ABC7, на месте катастрофы погиб пилот.
По предварительной информации, самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе аэропорта Уайтмен в долине Сан-Фернандо, но он задел линии электропередач, в результате чего упал на автомобили и загорелся.
В момент аварии на борту самолета находился только пилот. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и причину катастрофы.
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