В США на припаркованные возле домов авто упал самолет – есть жертвы

На борту самолета находился только пилот

В четверг, 12 ноября, в США в штате Калифорния на припаркованные возле домов автомобили упал легкомоторный самолет Cessna 172.

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По данным ABC7, на месте катастрофы погиб пилот.

По предварительной информации, самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе аэропорта Уайтмен в долине Сан-Фернандо, но он задел линии электропередач, в результате чего упал на автомобили и загорелся.

В момент аварии на борту самолета находился только пилот. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и причину катастрофы.

Недавно в Московской области два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna.

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Ранее сообщалось, что в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95.

Также мы писали о том, что в Индии в результате авиакатастрофы самолета в аэропорту города Кожикоде погибли более 20 человек, 140 получили травмы.

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