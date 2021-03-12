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В США на заводе Tesla произошел пожар

12 марта, 04:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

О пострадавших пока не сообщается

В США в городе Фримонт ( штат Калифорния), на территории завода, где производят электромобили Tesla произошел пожар.

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Как сообщает Reuters, загорелась часть территории, которая находится на стадии строительства.

Чтобы потушить пожар, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Пока неизвестно, как возгорание повлияло на производство. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Напомним, за минувший 2020 год компания Tesla продала 499 550 электрокаров, то есть на 36% больше, чем в 2019-м. Таким образом, компания установила новый рекорд продаж, но не достигла полумиллионного показателя, установленного ее основателем Илоном Маском.

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Кроме того, в декабре 2020 года акции Tesla выросли до 641 доллара, а капитализация компании перевалила за 600 млрд долларов. Илон Маск при этом занял второе место в списке самых богатых людей планеты.

Также, как мы уже писали, Маск признался в том, что предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить Tesla за одну десятую часть от текущей стоимости компании.

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