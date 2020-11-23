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В США напали на церковь: двое погибших, есть раненые

23 ноября, 11:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Жертвами оказались бездомные, которые пустили переночевать в тепле

В американском штате Калифорния произошло нападение в церкви, в результате чего два человека погибли и еще несколько были ранены.

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Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел поздно вечером 22 ноября (по местному времени) в баптистской церкви Божьей Благодати в городе Сан-Хосе.

В городской полиции уточнили, что в момент атаки религиозные службы не проводились, а погибшими оказались бездомные 41 и 42 лет, которых привели согреться от холода (церковь была известна как убежище для бездомных).

На видео с места событий видно больше полицейское присутствие на месте случившегося. Местных жителей просят избегать этого района.

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Подозреваемого в убийстве задержали. О мотивах его поступка, как и прочих подробностях инцидента, пока не сообщается.

Напомним, что ранее в этом месяце возле Белого дома в Вашингтоне произошло вооруженное нападение, в результате которого пострадали четыре человека – женщина и трое мужчин были ранены ножом.

Также сообщалось о теракте, который произошел в октябре во французской Ницце, где вооруженный ножом мигрант убил двух человек в католической базилике, а еще один человек скончался от полученных ранений чуть позже.

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США церковь атака нападение
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