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В США нашли очередной таинственный монолит (фото)

3 декабря, 09:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вес монумента составляет около 90 килограммов

Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии, США. На этот раз монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро.

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Об этом сообщает The Atascadero News.

По информации издания, монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Трехсторонний продолговатый объект может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина — почти 46 сантиметров. Калифорнийский монолит сооружен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели.

Вес монумента составляет около 90 килограммов. Как и в других случаях, неизвестно, как объект оказался на месте, и кто его поставил. Один из туристов рассказал, что был там во вторник, тогда на горе ничего не стояло.

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Ранее мы сообщали, что на севере Румынии найден еще один таинственный объект, внешне напоминающий монолит из "Космической одиссеи 2001 года" режиссера Стэнли Кубрика.

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Также напомним, загадочный монолит исчез из американской пустыни. Неизвестные увезли конструкцию вечером 27 ноября.

Монолит в Юте исчез

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США скульптура Калифорния монолит
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