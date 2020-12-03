В США нашли очередной таинственный монолит (фото)

Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии, США. На этот раз монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро.

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Об этом сообщает The Atascadero News.

По информации издания, монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Трехсторонний продолговатый объект может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина — почти 46 сантиметров. Калифорнийский монолит сооружен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели.

Вес монумента составляет около 90 килограммов. Как и в других случаях, неизвестно, как объект оказался на месте, и кто его поставил. Один из туристов рассказал, что был там во вторник, тогда на горе ничего не стояло.

Ранее мы сообщали, что на севере Румынии найден еще один таинственный объект, внешне напоминающий монолит из "Космической одиссеи 2001 года" режиссера Стэнли Кубрика.

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Также напомним, загадочный монолит исчез из американской пустыни. Неизвестные увезли конструкцию вечером 27 ноября.

Монолит в Юте исчез

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