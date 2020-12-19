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В США насильника приговорили к 897 годам тюрьмы

19 декабря, 13:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчину признали виновным по 46 пунктам в серии нападений

В США насильника Чарльз Уоллера признали виновным в пяти видах преступления, и приговорили к 897 годам тюрьмы.

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Об этом сообщает CNN.

Мужчину обвинили в похищении, насильственном изнасиловании, оральном сексе, гомосексуализме и нападение на иностранцев.

В ноябре его признали виновным по 46 пунктам в серии нападений в период с 1991 по 2006 год на девять женщин.

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Уоллер, которому сейчас 60 лет, напал на женщин в шести округах Северной Калифорнии. По словам детектива полиции Сакраменто, во многих случаях он врывался в дома, связывал своих жертв и неоднократно подвергал их сексуальному насилию.

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Серийный насильник обычно нападал по ночам и в некоторых случаях похищал женщин и отводил их к банкоматам, где грабил их или крал предметы из их домов.

К слову, ранее Деснянский районный суд Киева приговорил к трем месяцам ареста 35-летнего киевлянина за домашнее насилие в отношении матери.

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