В США насильника приговорили к 897 годам тюрьмы

В США насильника Чарльз Уоллера признали виновным в пяти видах преступления, и приговорили к 897 годам тюрьмы.
Об этом сообщает CNN.
Мужчину обвинили в похищении, насильственном изнасиловании, оральном сексе, гомосексуализме и нападение на иностранцев.
В ноябре его признали виновным по 46 пунктам в серии нападений в период с 1991 по 2006 год на девять женщин.
Уоллер, которому сейчас 60 лет, напал на женщин в шести округах Северной Калифорнии. По словам детектива полиции Сакраменто, во многих случаях он врывался в дома, связывал своих жертв и неоднократно подвергал их сексуальному насилию.
Серийный насильник обычно нападал по ночам и в некоторых случаях похищал женщин и отводил их к банкоматам, где грабил их или крал предметы из их домов.
К слову, ранее Деснянский районный суд Киева приговорил к трем месяцам ареста 35-летнего киевлянина за домашнее насилие в отношении матери.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк