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В США назвали дату первых поставок вакцины Johnson & Johnson

1 марта, 03:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Белом доме надеются на повышение уровня вакцинации в стране

В Соединенных Штатах первые поставки одобренной накануне вакцины от коронавируса Johnson & Johnson должны начаться во вторник, 2 марта.

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Об этом сообщили высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена, передает Reuters.

В Белом доме также отметили, что надеются повысить уровень вакцинации в стране, особенно среди меньшинств.

По словам источников агентства, правительство США считает, что уровень вакцинации, в частности среди темнокожых американцев, "не такой, каким мы в конечном итоге хотели бы его видеть", но власти рассчитывают повысить его за счет принятых мер, в частности по убеждению населения в безопасности вакцины.

Федеральные чиновники также утверждают, что внимательно следят за распределением вакцин, чтобы гарантировать его справедливость.

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Напомним, 27 февраля Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Соединенных Штатов одобрило вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson к экстренному применению.

Ранее эксперты заявили, что эффективность вакцины Johnson & Johnson при легком течении заболевания составляет 66,1%, а при тяжелом – 85%.

Мы также сообщали, что более чем за месяц американцы получили более 50 млн доз вакцины, что опережает график вакцинации населения на несколько недель.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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США поставки вакцина коронавирус Johnson & Johnson
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