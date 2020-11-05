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В США не нашли доказательств иностранного вмешательства в выборы

5 ноября, 04:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Иностранцы не могли помешать американцам голосовать на выборах

В США Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы президента.

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Об этом говорится на сайте CISA.

"Важно отметить, что после того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования", – сказал директор CISA Кристофер Кребс.

По его словам, за достоверной информацией по результатам выборов необходимо обращаться только к местным властям.

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Также мы писали о том, что из-за избирательного процесса в США в 44 штатах было подано более 400 судебных исков. Это самый высокий показатель за всю историю страны.

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Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал несколько новостных аккаунтов, где публиковалась информация о голосовании на выборах в США.

К слову, ранее демократ Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов в Мичигане, получив от этого штата 16 голосов выборщиков

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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