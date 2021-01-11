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В США обнародовали резолюцию об импичменте Трампа: в чем его обвиняют

11 января, 17:38

Виталий Семченко Виталий Семченко

Вопрос об импичменте рассмотрят 13 января

Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Главу государства обвиняют в "подстрекательстве к мятежу".

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Об этом сообщает CNN.

В документе указывается на ложные утверждения Трампа о том, что он выиграл выборы, и на его выступление перед толпой 6 января – накануне погромов в Капитолии.

Также в резолюции указано, что действующий президент "подверг риску безопасность Соединенных Штатов" и государственных учреждений, поставил "под угрозу целостность демократической системы" и тем самым продемонстрировал, что "останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции", если продолжит занимать свой пост.

Демократы намерены 11 января вынести на рассмотрение статьи импичмента в отношении Трампа, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу".

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Reuters со ссылкой на слова демократа Джима Макговерна сообщает, что палата представителей Конгресса рассмотрит вопрос импичмента в среду, 13 января.

По его словам, на сегодняшнем заседании члены Палаты представителей от Республиканской партии будут возражать против резолюции к вице-президенту Майклу Пенсу с требованием применить 25-ю поправку и отстранить Трампа. В этом случае комитет передаст вопрос резолюции на общее голосование палаты, а затем поставит на голосование резолюцию об импичменте.

Более подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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