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В США обнаружили первый случай "британского" штамма коронавируса

30 декабря, 02:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Заболел мужчина в штате Колорадо

В США (штат Колорадо) зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

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Об этом заявил губернатор штата Колорадо Джаред Полис, передает DW.

"Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 – той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве", – сказал он.

Отмечается, что разновидность этого вируса в стране обнаружили впервые.

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Новым видом коронавируса заболел мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Как известно, он не совершал поездок за границу в последнее время. Сейчас он находится на изоляции.

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К слову, ранее Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 28 декабря, проголосовала за увеличение прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов, чего ранее потребовал президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Novavax заявила о начале третьего заключительного этапа исследования эффективности своей вакцины против коронавируса PREVENT-19 в США и Мексике.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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США коронавирус Колорадо
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