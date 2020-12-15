В США обнаружили первый случай COVD-19 у дикого животного

В США впервые зафиксировали коронавирус у дикого животного – норки.
Об этом сообщает Reuters.
По информации Министерства сельского хозяйства США, подтвердился случай заболевания у дикой норки на свободном выгуле в Юте, где наблюдали за дикой природой вокруг зараженных ферм.
У нескольких животных из разных видов диких животных были взяты пробы, и все результаты оказались отрицательными.
Отмечается, что в США с начала августа 2020 года от коронавируса погибли более 15 тысяч норок.
Ранее Дания начала уничтожать свою 17-миллионную популяцию выращиваемых норок, предупреждая, что мутировавший штамм коронавируса может перейти к людям.
Вирус также был обнаружен у тигров из зоопарков, домашних кошек и собак.
Ранее мы писали, что в США в зоопарке Луисвилля у трех снежных барсов подтвердился коронавирус.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк