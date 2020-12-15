В США обнаружили первый случай COVD-19 у дикого животного

В США от инфекции погибли более 15 тысяч норок

В США впервые зафиксировали коронавирус у дикого животного – норки.

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Об этом сообщает Reuters.

По информации Министерства сельского хозяйства США, подтвердился случай заболевания у дикой норки на свободном выгуле в Юте, где наблюдали за дикой природой вокруг зараженных ферм.

У нескольких животных из разных видов диких животных были взяты пробы, и все результаты оказались отрицательными.

Отмечается, что в США с начала августа 2020 года от коронавируса погибли более 15 тысяч норок.

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Ранее Дания начала уничтожать свою 17-миллионную популяцию выращиваемых норок, предупреждая, что мутировавший штамм коронавируса может перейти к людям.

Вирус также был обнаружен у тигров из зоопарков, домашних кошек и собак.

Ранее мы писали, что в США в зоопарке Луисвилля у трех снежных барсов подтвердился коронавирус.

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