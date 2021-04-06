В США обнаружили штамм COVID-19 с двойной мутацией: что беспокоит ученых

В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией, который может оказаться более заразным.

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Об этом со ссылкой на специалистов Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии сообщает San Francisco Chronicle.

Новый штамм обнаружили у жителя округе Санта-Клара области залива Сан-Франциско. Еще семь человек, у которых подозревают заражение новым штаммом проходят проверку.

Этот вариант называют "двойным мутантом", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам. Ученые не исключают, что именно он может быть причиной нового всплеска заболеваемости в Индии. Пока не известно, является ли этот штамм более заразным и устойчивым к антителам вакцины.

Одна из мутаций – E484Q, аналогична мутации E484K, найденной в вариантах, впервые обнаруженных в Бразилии и Южной Африке. Другая мутация – L452R, также есть в варианте, впервые обнаруженном в Калифорнии.

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В Стенфордской лаборатории опасаются, что двойная мутация может снизить эффективность вакцин против индийского штамма.

А эксперт по инфекционным заболеваниям в Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг считает, что этот вариант может быть более заразным, поскольку на него приходится 20% случаев в сильно пострадавшем от коронавируса индийском штате Махараштра. Причем за последнюю неделю число случаев заражения в этом увеличилось более чем на 50%.

Представители здравоохранения округа Санта-Клара заявили, что они пока не взяли на контроль новый вариант, потому что он еще не включен в список Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, в Соединенных Штатах из-за быстрого распространения новых штаммов коронавируса уже наблюдается четвертая волна COVID-19.

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