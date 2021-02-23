В США объявили пятидневный траур по жертвам COVID-19

В стране от коронавируса умерло более полумиллиона человек

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил в стране пятидневный траур память о более 500 тыс. американцев, умерших от осложнений COVID-19. Он также призвал почтить их минутой молчания в понедельник, 22 февраля.

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Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня у нас поистине мрачный день – погибли 500 071 человек. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – заявил Байден.

Он также приказал, чтобы все флаги на государственных и ​​военных объектах были приспущены на протяжении следующих пяти дней.

Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски и соблюдать социальное дистанцирование, а также вакцинироваться.

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"Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщество и страну. Это уже стоило слишком много жизней", – подчеркнул президент.

Напомним, с начала пандемии в мире выявлено более 111 миллионов заражений коронавирусом.

Мы также сообщали, что, по прогнозу медэксперта из США, к апрелю COVID-19 может "в основном исчезнуть" в стране, поскольку с января количество ежедневных инфицирований снизилось на 77%.

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