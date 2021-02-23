Українська
$ 27,93
33,89
  1. Мировые новости
  2. США

В США объявили пятидневный траур по жертвам COVID-19

23 февраля, 02:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране от коронавируса умерло более полумиллиона человек

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил в стране пятидневный траур память о более 500 тыс. американцев, умерших от осложнений COVID-19. Он также призвал почтить их минутой молчания в понедельник, 22 февраля.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня у нас поистине мрачный день – погибли 500 071 человек. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – заявил Байден.

Он также приказал, чтобы все флаги на государственных и ​​военных объектах были приспущены на протяжении следующих пяти дней.

Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски и соблюдать социальное дистанцирование, а также вакцинироваться.

В тренде
ВОЗ обещает компенсации за "побочку" от вакцины против COVID-19
Реклама

"Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщество и страну. Это уже стоило слишком много жизней", – подчеркнул президент.

Напомним, с начала пандемии в мире выявлено более 111 миллионов заражений коронавирусом.

Мы также сообщали, что, по прогнозу медэксперта из США, к апрелю COVID-19 может "в основном исчезнуть" в стране, поскольку с января количество ежедневных инфицирований снизилось на 77%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США траур жертвы коронавирус Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)
Снежный шторм в США: люди жгут заборы и умирают от отравления газом (фото)США
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалюты
Илон Маск случайно в 31 раз подорвал курс неизвестной ему криптовалютыКриптовалюта
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от
Вина за Вторую мировую? Почему Германия не отказывается от "Северного потока – 2"Экономика
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдром
У заболевших COVID-19 детей проявляется новый опасный синдромСША
Adidas решил избавиться от проблемного бренда Reebok
Adidas решил избавиться от проблемного бренда ReebokЭкономика
Кто сейчас самый богатый человек в мире?
Кто сейчас самый богатый человек в мире?Финансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять