В США одобрили "коктейль антител" от Regeneron, которым лечили Трампа

Препарат разрешили использовать взрослым и детям старше 12 лет

Фото: Reuters

Экстренное разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу COVID-19 выдало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Вещество разработала компания Regeneron, сообщает сайт fda.gov.

Использовать препарат разрешено взрослым и детям старше 12 лет с положительным тестом на коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого.

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Препарат запрещен для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

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Вещество содержит два вида белков, борющихся с патогенами, в том числе с COVID-19.

"Коктейль антител" от Regeneron получал президент США Дональд Трамп, когда он болел коронавирусной инфекцией. По словам президента, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение сразу после введения инъекции с антителами.

После этого Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".

К слову, президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer якобы умышленно не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

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