В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа

Вице-президент тоже считает, что результаты выборов сфальсифицированы

Пока американский лидер Дональд Трамп созывает сторонников на митинг против результатов выборов, вице-президент США Майк Пенс поддержал республиканцев в Конгрессе оспорить результаты волеизъявления.

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Об этом сообщил изданию The Hill руководитель аппарата сотрудников Пенса Марк Шорт.

Он выразил озабоченность из-за якобы фальсификаций результатов голосования и нарушений на выборах президента США.

"Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Сената по использованию своих законных полномочий для того, чтобы выступить с возражениями и представить доказательства (нарушений на выборах) Конгрессу и американскому народу 6 января", – заявил Шорт.

Отмечается, что вице-президент, как глава Сената, будет председательствовать во время процедуры утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, которые объявили о победе Джо Байдена.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенат принял оборонный бюджет, преодолев вето Трампа, после чего последовала реакция самого президента США.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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