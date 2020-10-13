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В США остановили испытания перспективной вакцины от коронавируса

13 октября, 09:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Компания Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний препарата

Компания Johnson&Johnson приостановила финальный этап испытания своей вакцины от коронавируса. У одного из испытателей-добровольцев возникла необъяснимая болезнь.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, приостановка "вызвана самим серьезным происшествием с испытуемым, а не требованием регулятора".

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Отметим, Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины Janssen COVID-19 23 сентября. В этом этапе планировалось участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Цель третьего этапа – установить безопасность и эффективность одной дозы вакцины "в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания рассчитывала, что первая партия вакцины будет доступна для применения в начале 2021 года.

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Ранее глава ВОЗ назвал сроки создания вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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