В США от COVID-19 умерли более 100 тысяч человек за неделю

В США на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Reuters.
В то же время за прошедшую неделю в США зафиксировали более 1,1 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом.
Однако в День благодарения, который был в США 26 ноября, многие центры тестирования были закрыты, а часть лабораторий работали по сокращенному графику.
Ожидается, что количество случаев заболевания и смертей на этой неделе могут быть высокими из-за накопившихся данных.
По состоянию на утро 1 декабря, в США зафиксировали 13,6 млн случаев коронавируса.
Наибольшее количество случаев заболеваемости коронавирусом фиксируется в таких регионах:
- Техас – 1,26 млн (+12 390 за сутки);
- Калифорния – 1,23 млн (+13 218 за сутки);
- Флорида – 999 тысяч (+7363 за сутки).
Ранее мы писали, что ученые из Китая выдвинули новую версию происхождения коронавируса. Новый тип коронавируса мог возникнуть в 2019 году в Индии.
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