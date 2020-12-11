В США от коронавируса умерло больше людей, чем во Второй мировой

Количество пациентов, умерших от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 в США, превысило число американских солдат, которые погибли в боях Второй мировой войны.

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Об этом сообщает Business Insider.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 11 декабря в США подтвердили более 15,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, из которых 292 179 привели к смертельному исходу.

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Следует отметить, что Соединенные Штаты лидируют в мире по этим двум показателям.

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При этом, согласно данным департамента по делам ветеранов США, суммарное число военнослужащих Вооруженных сил США, которые погибли во время Второй мировой составляет 291 557 человек. При этом еще 113 тысяч погибших американцев относят к небоевым потерям.

В целом, по состоянию на утро 11 декабря в мире зафиксировали более 70,7 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что к концу апреля жертвами коронавирусной пандемии стало больше американцев, чем в результате Вьетнамской войны.

А как ситуация с COVID-19 обстоит в других странах мира, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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