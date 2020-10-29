В США перехватили неизвестный самолет недалеко от митинга Трампа

В США во время предвыборного митинга президента Дональда Трампа в Аризоне американский истребитель F-16 перехватил неизвестный самолет в зоне ограничения полетов.
Об этом сообщает CNN.
По информации главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Джона Корнелио, самолет не выходил на связь с органами управления воздушным движением. Он без разрешения вошел в зону временного ограничения полетов.
Для выяснения обстоятельств был поднят истребитель F-16 NORAD.
"Самолет-нарушитель был выведен из зоны ограниченного доступа самолетом NORAD без дальнейших инцидентов", – рассказал Корнелио.
К слову, Дональд Трамп отметил, что самолет прилетел на его митинг чтобы "покрасоваться".
Выборы президента США состоятся уже 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности передачи власти в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре.
Также он заявил, что в Америке больше не осталось свободной прессы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк