В США вакцинированным разрешили не носить маски, но не всегда и не везде

Пробежки и велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи без маски названы безопасными как для полностью вакцинированных так и для невакцинированных

В Соединенных Штатах полностью вакцинированным разрешили не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе даже среди невакцинированных лиц.

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Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США, передает "Голос Америки".

Причем безопасными, как для полностью вакцинированных так и для невакцинированных, названы пробежки, велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи без маски.

В то же время полностью вакцинированным лицам рекомендуется носить маски во время массовых мероприятий на открытом воздухе и обязательно их надевать, так же, как и невакцинированным лицам, в помещениях.

"Благодаря чрезвычайному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19 Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы – и если вы на открытом воздухе не среди большой группы – вам больше не нужна маска", – написал президент США Джо Байден в Twitter.

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В Соединенных Штатах человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения второй дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech или Moderna, или через две недели после получения однократной вакцины компании Johnson & Johnson.

По правительственным данным, в США вакцинировано 30% населения.

Напомним, ранее в Израиле, где вакцинация от коронавируса оказалась крайне успешной, и продолжают ослаблять карантинные ограничения, отменили требование носить маску на открытом воздухе.

Мы также сообщали, что в Киеве мужчина разгромил заправку из-за замечания надеть маску.

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