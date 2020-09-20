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В США подали в суд на Facebook: в чем обвиняют компанию

20 сентября, 10:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Соцсеть использует камеру пользователей Instagram

Американка подала иск в федеральный суд Сан-Франциско против компании Facebook, обвинив ее в шпионаже.

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Как сообщает "Голос Америки", женщина считает, что соцсеть специально включает камеру телефона, пока люди пользуются Instagram, "чтобы собирать выгодную и ценную информацию о своих пользователях, которую компания не могла получить другим образом".

"Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, в приватности их домов, он (Facebook. – Ред.) способен увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей больше, чем когда-либо. (…) Например, (Facebook. – Ред.) может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram, что обеспечивает их чрезвычайно ценной информацией для своих рекламодателей", – говорится в иске.

Пока компания не прокомментировала этот инцидент.

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Напомним, недавно в соцсети Telegram обнаружили чат-бот, который распространяет данные об украинских военных.

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Также мы рассказывали, как реклама в интернете угадывает наши желания и планы, и что скрывается за таким "чудом". Все, что вы говорите рядом с гаджетами, может записываться на камеру, или с помощью микрофона.

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США шпионаж соцсети Facebook Messenger
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