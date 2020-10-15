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В США показали свое "оружие судного дня"

15 октября, 20:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Пентагоне раскрыли внешний вид будущей установки для гиперзвуковых ракет

Министерство обороны США раскрыло внешний вид пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования.

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Об этом сообщило издание Defpost.

Как видно на опубликованном изображении, армейские комплексы будут устанавливаться на тяжелых колесных транспортерах, каждый из которых сможет нести по три пусковых контейнера с гиперзвуковыми ракетами.

Фото: defpost.com

Фото: defpost.com

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Американскую армию такими комплексами планируют вооружить к концу 2021 года. Его характеристики не сообщаются, однако подобный тип вооружения (как в ядерном, так и в неядерном оснащении) предназначен для уничтожения целей в любой точке планеты в течение одного часа.

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Они разрабатывались в рамках программы Operational Fires Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Также в проекте принимают участие технологические компании Northrop Grumman, Dynetics и Electronic Concepts & Engineering.

Напомним, что в июне президент СШАДональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию.

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Также мы писали, что Трамп обвинил Россию в краже у США информации по гиперзвуковым ракетам. В то же время, он уверен, что его российский коллега Владимир Путин и другие мировые лидеры завидуют Штатам, поскольку у них есть "самое мощное оружие".

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США Пентагон армия США гиперзвуковое оружие
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