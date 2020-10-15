В США показали свое "оружие судного дня"

Министерство обороны США раскрыло внешний вид пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования.
Об этом сообщило издание Defpost.
Как видно на опубликованном изображении, армейские комплексы будут устанавливаться на тяжелых колесных транспортерах, каждый из которых сможет нести по три пусковых контейнера с гиперзвуковыми ракетами.
Американскую армию такими комплексами планируют вооружить к концу 2021 года. Его характеристики не сообщаются, однако подобный тип вооружения (как в ядерном, так и в неядерном оснащении) предназначен для уничтожения целей в любой точке планеты в течение одного часа.
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Они разрабатывались в рамках программы Operational Fires Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и контракта с корпорацией Lockheed Martin.
Также в проекте принимают участие технологические компании Northrop Grumman, Dynetics и Electronic Concepts & Engineering.
Напомним, что в июне президент СШАДональд Трамп задействовал закон военного времени ради срочной реализации программ по гиперзвуковому оружию.
Также мы писали, что Трамп обвинил Россию в краже у США информации по гиперзвуковым ракетам. В то же время, он уверен, что его российский коллега Владимир Путин и другие мировые лидеры завидуют Штатам, поскольку у них есть "самое мощное оружие".
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