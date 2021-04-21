В США полицейский застрелил 16-летнюю девочку, которая сама же и вызвала наряд (фото, видео)

Сотрудник полиции выстрелил в Макайю Брайант в день, когда вынесли приговор по делу об убийстве Флойда

В США в день, когда в смерти афроамериканца Джорджа Флойда признали виновным полицейского, от рук правоохранителей погибла еще одна темнокожая – 16-летняя Макайя Брайант.

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Об этом сообщает ABC.

В Колумбусе (штат Огайо) полицейский выстрелил в 16-летнюю Макайю Брайант, которая вызвала наряд из-за ссоры возле ее дома. Ее жизнь до последнего пытались спасти медики.

Фото: REUTERS/Gaelen Morse

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На месте происшествия собрались люди, которые выкрикивали имя погибшей девочки. Как заявил мэр Колумбуса Эндрю Гинтер, кадры с видеонаблюдения будут рассмотрены как можно скорее.

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Видео: 13abc.com

Фото: REUTERS/Gaelen Morse

Напомним, 20 апреля присяжные в Миннеаполисе признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй степени, непреднамеренном убийстве и в причинении смерти по неосторожности чернокожему Джорджу Флойду. Его приговорили к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Похороны Флойда состоялись 9 июня 2020 года в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, в том числе и нынешний президент США Джо Байден.

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