В США полицейский застрелил темнокожего мужчину: люди выходят на протесты (фото)

В США, в городе Колумбус в штате Огайо полицейский застрелил темнокожего 47-летнего мужчину, который был без оружия.
Об этом сообщает CNN.
Полицейскому позвонил один из соседей, который сообщил о шуме двигателя автомобиля из гаража. Когда полицейский прибыл на место, увидел, что вход в один из гаражей открыт.
Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого полицейский отбежал на несколько метров и выстрелил. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
Сейчас выясняются все детали инцидента, на время расследования полицейского временно отстранили от должности.
Протестующие собираются возле дома, где был убит 47-летний Андре Морис Хилл.
Также мы писали о том, что в Бразилии в городе Порту-Алегри возле одного из супермаркетов убили 41-летнего темнокожего сварщика Жоау Фрейтаса.
25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда, который умер вскоре после этого.
После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.
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