Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. США

В США полицейский застрелил темнокожего мужчину: люди выходят на протесты (фото)

25 декабря, 05:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчина скончался на месте от полученных ранений

В США, в городе Колумбус в штате Огайо полицейский застрелил темнокожего 47-летнего мужчину, который был без оружия.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Полицейскому позвонил один из соседей, который сообщил о шуме двигателя автомобиля из гаража. Когда полицейский прибыл на место, увидел, что вход в один из гаражей открыт.

Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого полицейский отбежал на несколько метров и выстрелил. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Сейчас выясняются все детали инцидента, на время расследования полицейского временно отстранили от должности.

Реклама

Протестующие собираются возле дома, где был убит 47-летний Андре Морис Хилл.

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Реклама

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Также мы писали о том, что в Бразилии в городе Порту-Алегри возле одного из супермаркетов убили 41-летнего темнокожего сварщика Жоау Фрейтаса.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда, который умер вскоре после этого.

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США протесты беспорядки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19США
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 году
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 годуСША
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцинСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять