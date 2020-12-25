В США полицейский застрелил темнокожего мужчину: люди выходят на протесты (фото)

Мужчина скончался на месте от полученных ранений

В США, в городе Колумбус в штате Огайо полицейский застрелил темнокожего 47-летнего мужчину, который был без оружия.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Полицейскому позвонил один из соседей, который сообщил о шуме двигателя автомобиля из гаража. Когда полицейский прибыл на место, увидел, что вход в один из гаражей открыт.

Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого полицейский отбежал на несколько метров и выстрелил. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Сейчас выясняются все детали инцидента, на время расследования полицейского временно отстранили от должности.

Реклама

Протестующие собираются возле дома, где был убит 47-летний Андре Морис Хилл.

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

В тренде Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Реклама

Фото: REUTERS/Megan Jelinger

Также мы писали о том, что в Бразилии в городе Порту-Алегри возле одного из супермаркетов убили 41-летнего темнокожего сварщика Жоау Фрейтаса.

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием при задержании темнокожего Джорджа Флойда, который умер вскоре после этого.

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама