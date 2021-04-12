Новая волна? В США после убийства еще одного афроамериканца начались протесты (фото, видео)

Один из копов выстрелил в молодого человека, когда тот был за рулем

В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) начались акции протеста после того, как полицейский застрелил темнокожего.

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Как сообщает местная газета Star Tribune, речь идет о 20-летнем Данте Райте. Сотрудники полиции города остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется.

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину.

Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травмами. Угрозы ее жизни нет.

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Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Видео: соцсети

Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Губернатор Миннесоты и мэр Бруклин-Сентера заявили, что следят за развитием ситуации.

Видео: соцсети

Напомним, ранее массовые протесты и беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер после того, как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием.

В результате четверых полицейских отстранили от исполнения обязанностей и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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