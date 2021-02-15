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Выжили копов, накрыла волна преступлений: жители Миннеаполиса просят нанять больше полицейских

15 февраля, 15:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые сотрудники правоохранительных органов уволились

В Миннеаполисе (США) жители попросили город нанять больше полицейских из-за увеличения насильственных преступлений.

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Город выделят 6,4 миллиона долларов дополнительного финансирования, чтобы нанять десятки полицейских.

Об этом сообщает Fox News.

После смерти темнокожего Джорджа Флойда при задержании большое количество офицеров уволились или ушли в длительный отпуск по болезни. Тогда вспыхнули протесты против полицейских, люди поджигали полицейские участки.

В департаменте говорят, сейчас работают 638 ​​сотрудников, что примерно на 200 меньше, чем обычно.

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Ожидается, что благодаря новым классам найма в конце года в городе будет 674 офицера. Еще 28 находятся в процессе найма.

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Напомним, после смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки, которые продолжались несколько месяцев.

Также сообщалось, что в США освободили из тюрьмы бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда при задержании.

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США полиция Миннеаполис
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