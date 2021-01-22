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В США потребовали лишить статуса адвоката Джулиани

22 января, 03:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Юристы подали жалобу в суд

В США группа юристов требует лишить лицензии адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

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Соответствующую жалобу они подали в суд в американском штате, передает Forbes.

По их мнению Джулиани нарушил этические нормы, сыграв ключевую роль в том, чтобы убедить общественность и суды в масштабных фальсификациях, которые якобы были на выборах в США 3 ноября.

"Джулиани знал, что его утверждения о повсеместных фальсификациях на выборах были ложными", – говорится в заявлении.

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Юристы, которые обратились в суд с жалобой, требуют провести расследование. Они настаивают на том, чтобы во время данного разбирательства Джулиани было запрещено заниматься юридической деятельностью.

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Ранее мы писали, что приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

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