Известная компания начинает выпуск йогуртов из "уродливых" фруктов

Кисломолочные десерты будут производить только из бракованных или утилизируемых фруктов

Компания Danone решила начать выпуск йогуртов из фруктов, которые отказались выставлять на витрины магазинов из-за их непрезентабельного внешнего вида.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, французский производитель хочет снизить уровень пищевых отходов. Для этого во второй половине 2021 года в Северной Америке появятся йогурты Two Good из списанных лимонов. Поставлять фрукты будут фермеры через компанию Full Harvest.

Баночки с таким йогуртом будут помечены специальным знаком, который подтверждает использование только бракованного сырья.

Экоактивисты из организации Project Drawdown утверждают, что почти третья часть всех продуктов питания в мире выбрасывается, и на эту категорию отходов приходится около 8% парниковых газов.

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Напомним, что в Норвегии с ростом пищевых отходов решили бороться при помощи супермаркетов, где товары с истекающим сроком годности продают на 30-90% дешевле магазинной цены.

А в больше года назад американец решил провести эксперимент над собой и год питался только просроченными продуктами. Что с ним случилось, смотрите в видеосюжете:

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