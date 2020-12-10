Українська
$ 28,04
33,96
  1. Мировые новости
  2. США

Известная компания начинает выпуск йогуртов из "уродливых" фруктов

10 декабря, 15:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кисломолочные десерты будут производить только из бракованных или утилизируемых фруктов

Компания Danone решила начать выпуск йогуртов из фруктов, которые отказались выставлять на витрины магазинов из-за их непрезентабельного внешнего вида.

Реклама

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, французский производитель хочет снизить уровень пищевых отходов. Для этого во второй половине 2021 года в Северной Америке появятся йогурты Two Good из списанных лимонов. Поставлять фрукты будут фермеры через компанию Full Harvest.

Баночки с таким йогуртом будут помечены специальным знаком, который подтверждает использование только бракованного сырья.

В тренде
Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)

Экоактивисты из организации Project Drawdown утверждают, что почти третья часть всех продуктов питания в мире выбрасывается, и на эту категорию отходов приходится около 8% парниковых газов.

Реклама

Напомним, что в Норвегии с ростом пищевых отходов решили бороться при помощи супермаркетов, где товары с истекающим сроком годности продают на 30-90% дешевле магазинной цены.

А в больше года назад американец решил провести эксперимент над собой и год питался только просроченными продуктами. Что с ним случилось, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экология фрукты йогурт danone лимоны
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах
Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектахСША
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19США
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
"Мы все равно победим": Трамп пообещал, что останется у власти на второй срокСША
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиков
Один шаг до Овального кабинета: Байден получил большинство в коллегии выборщиковСША
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять