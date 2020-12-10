Известная компания начинает выпуск йогуртов из "уродливых" фруктов

Компания Danone решила начать выпуск йогуртов из фруктов, которые отказались выставлять на витрины магазинов из-за их непрезентабельного внешнего вида.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, французский производитель хочет снизить уровень пищевых отходов. Для этого во второй половине 2021 года в Северной Америке появятся йогурты Two Good из списанных лимонов. Поставлять фрукты будут фермеры через компанию Full Harvest.
Баночки с таким йогуртом будут помечены специальным знаком, который подтверждает использование только бракованного сырья.
Экоактивисты из организации Project Drawdown утверждают, что почти третья часть всех продуктов питания в мире выбрасывается, и на эту категорию отходов приходится около 8% парниковых газов.
Напомним, что в Норвегии с ростом пищевых отходов решили бороться при помощи супермаркетов, где товары с истекающим сроком годности продают на 30-90% дешевле магазинной цены.
А в больше года назад американец решил провести эксперимент над собой и год питался только просроченными продуктами. Что с ним случилось, смотрите в видеосюжете:
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